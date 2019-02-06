В Сарове гендиректор МП подозревается в ограничении прав строительной компании

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-06T14:15:02+03:00

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В городе Сарове Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора одного из муниципальных предприятий – мужчина подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в декабре 2017 года по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг муниципальному предприятию по очистке крыш от снега, льда и сосулек в зиму 2017-2018 право на заключение контракта получила одна из строительных фирм. Однако в установленный законом срок контракт с фирмой так и не был заключен. Тем самым были ограничены права компании-победительницы аукциона и ее законные интересы.

- В настоящее время следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU