Ушел из жизни известный нижегородский спортивный журналист Григорий Ожигин
В Нижнем Новгороде скончался известный спортивный журналист Григорий Ожигин. Об этом сообщается на сайте ННТВ.
По предварительной информации, причиной смерти журналиста стал инсульт. 4 февраля он был госпитализирован в городскую больницу №5, а в ночь с 5 на 6 февраля умер. Григорию Ожигину было всего 40 лет.
- О дате и месте прощания с Григорием Ожигиным будет известно позже. В Нижний Новгород из его родного Северодвинска уже выехали мать и сестра, - отмечается в сообщении.
Григорий Ожигин родился 15 апреля 1978 года в Северодвинске. Карьеру в журналистике начал в октябре 2004 года в Северодвинске, а в апреле 2008 года нижегородцы увидели первые репортажи журналиста на ННТВ. В конце 2018 года Григория Ожигина признали «Лучшим спортивным журналистом в Нижегородской области».
«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приносит соболезнования родным и близким Григория Ожигина.
ИСТОЧНИК KP.RU