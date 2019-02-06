2019-02-06T12:46:13+03:00
Происшествия

Сотрудник АТИ подозревается во взяточничестве в Нижнем Новгороде

Мужчина получил взятку за то, что закрыл глаза на несанкционированную торговлю
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Московском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника АТИ, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 10 января 2019 года на улице Березовской. Инспектор МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» вопреки интересам службы получил от частного предпринимателя взятку в размере 45 тысяч рублей. За это он пообещал не составлять акты о выявленном административном правонарушении – несанкционированной торговле продовольственными товарами.

Однако противоправные действия злоумышленника были пресечены в ходе совместной операции следователей, сотрудников УФСБ и полицейских, а сам мужчина заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение, но признавать свою вину и раскаиваться в содеянном он пока не собирается. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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