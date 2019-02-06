2019-02-06T11:33:19+03:00
Общество

Движение маршрутов трамваев №№ 3 и 21 временно закрыто в Нижнем Новгороде

Закрытие связано с аварийным отключением фидеров питающей подстанции
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение маршрутов трамваев №3 и №21 закрыто на участке «Парк Дубки – Комсомольская площадь» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».

Согласно информации, временная остановка движения связана с аварийным отключением фидеров питающей подстанции. По предварительным данным, причиной аварийного отключения стала неисправность трансформатора на районной подстанции МРСК.

В «Нижегородэлектротрансе» также отметили, что маршрут трамваев №3 в настоящее время работает от конечной станции «Московский вокзал» до остановки «Комсомольская площадь». Что касается маршрута трамваев №21, то все вагоны будут работать по маршруту №1 до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

Напомним, в Нижнем Новгороде по просьбам жителей Автозаводского района продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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