Движение маршрутов трамваев №№ 3 и 21 временно закрыто в Нижнем Новгороде
Движение маршрутов трамваев №3 и №21 закрыто на участке «Парк Дубки – Комсомольская площадь» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».
Согласно информации, временная остановка движения связана с аварийным отключением фидеров питающей подстанции. По предварительным данным, причиной аварийного отключения стала неисправность трансформатора на районной подстанции МРСК.
В «Нижегородэлектротрансе» также отметили, что маршрут трамваев №3 в настоящее время работает от конечной станции «Московский вокзал» до остановки «Комсомольская площадь». Что касается маршрута трамваев №21, то все вагоны будут работать по маршруту №1 до тех пор, пока не будет устранена неисправность.
Напомним, в Нижнем Новгороде по просьбам жителей Автозаводского района продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская».
ИСТОЧНИК KP.RU