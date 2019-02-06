Мать-одиночку из Балахны осудили за издевательство над двухлетним сыном
41-летняя мать-одиночка из города Балахны Нижегородской области осуждена за ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с двухлетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установил суд, горе-мать, будучи единственным родителем малыша, проживала с ним в антисанитарных условиях, не кормила и не одевала его, а также не обращалась своевременно за медицинской помощью. В результате, когда ребенок наконец поступил в больницу, у него были диагностированы многочисленные заболевания – в том числе анемия третьей степени, пеленочный дерматит, задержка речевой активности, ОРВИ и многое другое. Кроме того, женщина постоянно курила и употребляла спиртное при ребенке, оставляла малыша без присмотра и не соблюдала температурный режим в квартире.
Свою вину женщина признала полностью. Суд назначил женщине наказание в виде 250 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU