2019-02-06T10:31:31+03:00
Общество

Экс-директор павловской школы Любовь Сачкова станет заместителем мэра Нижнего Новгорода

Такое решение было принято Владимиром Пановым по итогам конкурса в рамках программы «Команда правительства»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-директор школы №10 города Павлово Нижегородской области Любовь Сачкова станет заместителем мэра Нижнего Новгорода – она будет отвечать за вопросы образования, культуры и спорта. Соответствующее решение принял Владимир Панов по итогам конкурса, прошедшего в рамках программы «Команда правительства», сообщает пресс-служба городской администрации.

Любовь Сачкова победила в конкурсе, обойдя 40 других участников, подавших заявление на самом первом – заочном – этапе. Во второй – очный – этап вышли 16 кандидатов, а третий – глубинную диагностику в РАНХиГС – прошли восемь человек. До личного собеседования с мэром дошли всего четверо.

- Многие кандидаты, которые проходят глубинную диагностику академии госслужбы, также получают предложения от администрации. Так, к примеру, один из участников финала уже принят на работу в мэрию по линии информационных технологий, – отметил Владимир Панов.

Напомним, ранее с помощью портала «Команда правительства» были выбраны заместитель по информационным технологиям Алексей Карапузов и заместитель по социальным коммуникациям Дмитрий Гительсон.

- Пожалуй, в России нет ни одного города, где настолько публично избирались бы заместители мэра, как в Нижнем Новгороде, – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области, куратор программы «Команда правительства» Андрей Бетин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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