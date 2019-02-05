За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 18,7 тысячи кубометров снега

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-05T17:54:17+03:00

В уборке были задействованы 313 единиц техники днем и 296 - ночью

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С 9.00 4 февраля до 9.00 5 февраля с нижегородских улиц вывезено 18,7 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Наибольшее количество снега вывезено с территории Нижегородского района (6,3 тысячи кубометров). Затем идут Канавинский и Советский районы (по 3 тысячи). К уборке привлекались 313 единиц техники днем и 296 - ночью. В дневное время на улицах работали 709 дорожных рабочих, в ночное время - 236 человек.

Для предотвращения гололеда было использовано примерно две тысячи тонн пескосоляной смеси и 80 тонн химического реагента.

Сообщалось, что за январь 2019 года с нижегородских улиц вывезено более 434,5 тысячи кубометров снега. Это в полтора раза больше, чем в январе прошлого года.

Напомним, что сообщать о неубранных дорогах и тротуарах нижегородцы могут на порталах «Антиснег» и «Наш Нижний». Там же можно оставлять жалобы на сосульки и наледь. Кроме того, заявить о проблеме можно, позвонив по каналу связи 005.

ИСТОЧНИК KP.RU