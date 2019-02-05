2019-02-05T17:35:40+03:00
Общество

Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова

Такое решение Владимир Панов принял по итогам конкурса в рамках программы «Команда правительства»
Анастасия НАЗАРОВА
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Любовь Сачкова займет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по вопросам образования, культуры и спорта. Соответствующее решение принято мэром Владимиром Пановым по итогам конкурса в рамках программы «Команда правительства», сообщает пресс-служба муниципалитета.

На заочном этапе на эту должность претендовали 40 кандидатов. В очный этап вышли 16 человек, а в третий - всего восемь. До личного собеседования с мэром дошли четверо.

По словам Сачковой, в своей работе она будет придерживаться принципов проектного управления.

- Сейчас реализуется много социальных проектов, и иногда не хватает времени, сил, энергии для организации работы. Первое, что необходимо сделать, - обучить кадры работать по-новому. И второе - разработать или приобрести информационную систему, которая обобщит все проблемы города в учреждениях образования, культуры и спорта, - заключила она.

Сообщалось, что с 4 февраля к обязанностям замглавы администрации по социальным коммуникациям приступил Дмитрий Гительсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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