Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова
Любовь Сачкова займет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по вопросам образования, культуры и спорта. Соответствующее решение принято мэром Владимиром Пановым по итогам конкурса в рамках программы «Команда правительства», сообщает пресс-служба муниципалитета.
На заочном этапе на эту должность претендовали 40 кандидатов. В очный этап вышли 16 человек, а в третий - всего восемь. До личного собеседования с мэром дошли четверо.
По словам Сачковой, в своей работе она будет придерживаться принципов проектного управления.
- Сейчас реализуется много социальных проектов, и иногда не хватает времени, сил, энергии для организации работы. Первое, что необходимо сделать, - обучить кадры работать по-новому. И второе - разработать или приобрести информационную систему, которая обобщит все проблемы города в учреждениях образования, культуры и спорта, - заключила она.
Сообщалось, что с 4 февраля к обязанностям замглавы администрации по социальным коммуникациям приступил Дмитрий Гительсон.
ИСТОЧНИК KP.RU