2019-02-05T17:08:58+03:00
Общество

Общественники призывают мэрию отказаться от строительства церкви в сквере на улице Прыгунова

Вместо этого они предлагают продолжить благоустройство территории
Анастасия НАЗАРОВА
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Общественная палата Нижнего Новгорода обратилась к главе региона Глебу Никитину и мэру Владимиру Панову с просьбой не допустить строительство церкви в сквере на улице Прыгунова в Автозаводском районе.

- Мы предлагает выделять под религиозные объекты другие места, а не парки и скверы нашего города, - заявил член Общественной палаты Юрий Попов. - Мы предлагаем продолжить благоустройство сквера на улице Прыгунова и сделать там много детских площадок и то, что просили автозаводцы.

По мнению общественников, сквер памяти погибшим милиционерам надо оставить в перечне объектов, включенных в программу «Формирование комфортной городской среды».

- Пока не установлен строительный забор, не выкопан котлован, не проведены коммуникации, можно остановить строительство, не нанося урон озелененной территории, - говорится в открытом письме общественников в адрес губернатора и главы администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в ноябре в сквере на улице Прыгунова были завершены работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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