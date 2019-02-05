Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-05T15:40:03+03:00

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство любовницы, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 4 февраля 2019 года в доме в одном из населенных пунктов Гагинского района Нижегородской области. Подозреваемый приревновал сожительницу, облил ее из бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес горящую спичку и поджег женщину.

К счастью, в гостях у пары в этот момент находилась подруга женщины. Она сбила пламя и вызвала скорую помощь. 46-летнюю потерпевшую госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в ожоговый центр НИИТО.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU