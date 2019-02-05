2019-02-05T15:40:03+03:00
Происшествия

Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области

Женщина госпитализирована с серьезными ожогами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство любовницы, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 4 февраля 2019 года в доме в одном из населенных пунктов Гагинского района Нижегородской области. Подозреваемый приревновал сожительницу, облил ее из бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес горящую спичку и поджег женщину.

К счастью, в гостях у пары в этот момент находилась подруга женщины. Она сбила пламя и вызвала скорую помощь. 46-летнюю потерпевшую госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в ожоговый центр НИИТО.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 18,7 тысячи кубометров снега
Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова
Общественники призывают мэрию отказаться от строительства церкви в сквере на улице Прыгунова
Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров
Непрерывная велодорожка может появиться на улице Пермякова
Два человека погибли в автомобильной аварии в Лысковском районе
Инструктора по физкультуре осудили в Выксе за гибель подростка в бассейне
Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области
Первенство ПФО по бальным танцам состоялось при поддержке «ЛУКОЙЛа» в Кстове
Пакгаузы на Стрелке станут частью международного фестиваля Intervals 2019
Новый абонентский пункт ООО «Центр-СБК» открылся на Бору
Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля
Более 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц в январе
Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя мэра Нижнего Новгорода
Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно
Более миллиарда рублей выделят на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров из федерального бюджета
Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кстовском районе при поддержке «ЛУКОЙЛа»
Смертность от онкологии снизилась на 25% в Нижегородской области
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед снова ожидаются в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»