Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство любовницы, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел вечером 4 февраля 2019 года в доме в одном из населенных пунктов Гагинского района Нижегородской области. Подозреваемый приревновал сожительницу, облил ее из бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес горящую спичку и поджег женщину.
К счастью, в гостях у пары в этот момент находилась подруга женщины. Она сбила пламя и вызвала скорую помощь. 46-летнюю потерпевшую госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в ожоговый центр НИИТО.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU