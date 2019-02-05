2019-02-05T14:08:00+03:00
Общество

Непрерывная велодорожка может появиться на улице Пермякова

С жителями Автозавода обсудили благоустройство территории Пермяковского озера
Анастасия НАЗАРОВА
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Открытое обсуждение ландшафтно-архитектурной композиции прибрежной территории Пермяковского озера состоялось в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам главного инженера проекта Дмитрия Оленичева, вся территория поделена на зоны. Слева планируется сделать небольшой песчаный пляж и детскую площадку для самых маленьких, а в центре - спортивную зону с коробкой для футбола и хоккея и стритбольную площадку. Сами жители предложили оборудовать там площадку со сценой для проведения массовых мероприятий. Также прозвучало предложение сделать непрерывную велодорожку.

В правой части территории авторы проекта предусмотрели мангальную площадку для отдыха, а также экопарковку и огороженную площадку для выгула и дрессировки собак. В свою очередь глава района Александр Нагин попросил выделить отдельную купальную зону, перед этим обследовав и расчистив дно водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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