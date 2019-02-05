Два человека погибли в автомобильной аварии в Лысковском районе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-05T13:56:13+03:00

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Смертельное ДТП случилось на 482 километре трассы Москва - Уфа в Лысковском районе в 7.50 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Вольво». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Форда»: мужчина 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения.

Добавим, что 4 февраля произошли три аварии, в каждой из которых пострадали по два человека. В 7.15 на трассе Ряжск - Нижний Новгород столкнулись «ВАЗ 2114» с «Ауди». Один водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом плечевой кости, другой после осмотра отпущен.

В Дзержинске в 11.50 столкнулись «Датцун» и «Хендай». Водитель первого авто госпитализирован с ушибом головного мозга и множественными переломами, водитель второго авто отпущен получил сотрясение головного мозга.

В 22.30 авария случилась на Деловой улице Нижнего Новгорода. Там столкнулись «Лифан» и «Ауди». Водитель и пассажир «Ауди» после осмотра были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU