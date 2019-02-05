Инструктора по физкультуре осудили в Выксе за гибель подростка в бассейне

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-05T12:57:45+03:00

Трагедия произошла год назад в одном из оздоровительных лагерей

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В Выксе осудили 29-летнего инструктора по физкультуре, признанного виновным в гибели ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 18 января 2018 года около 11 часов дня в бассейне детского центра в Выксунском районе. Подсудимый проводил там лечебно-оздоровительное мероприятие с участием 20 подростков. В какой-то момент инструктор оставил без внимания 13-летнего мальчика, который нырнул под воду в глубокой части бассейна и не смог самостоятельно выплыть на поверхность. В результате ребенок утонул.

Следователи установили, что именно подсудимый не исполнил свои профессиональные обязанности по сохранности жизни и здоровья ребенка во время занятий. Но сам мужчина свою вину так и не признал.

Суд приговорил инструктора к двум годам ограничения свободы. В законную силу приговор пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU