2019-02-05T12:09:10+03:00
Общество

Первенство ПФО по бальным танцам состоялось при поддержке «ЛУКОЙЛа» в Кстове

В соревнованиях приняли участие около тысячи танцевальных пар в 49 возрастных группах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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XVIII первенство Приволжского федерального округа по бальным танцам «Танцевальная метелица – 2019» прошло на базе спортивного комплекса Международной олимпийской академии спорта в городе Кстово 2 и 3 февраля 2019 года при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Согласно информации, турнир стоит в официальном графике российских чемпионатов и первенств и является единственным мероприятием такого уровня по спортивным бальным танцам, которое проводится в Нижегородской области.

- Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно оказывает поддержку в проведении данного спортивного турнира, весьма значимого для Нижегородского региона и ставшего уже традиционным для города Кстово. Мероприятие, направленное на повышение культуры подрастающего поколения и пропагандирующее здоровый образ жизни, - грандиозный праздник не только для участников, но и для зрителей, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

В соревнованиях приняли участие около тысячи танцевальных пар в 49 возрастных группах. С целью объективной оценки спортсменов было привлечено максимальное количество судей – 82 человека. В судейскую коллегию чемпионата вошли ведущие специалисты Федерации танцевального спорта, судьи высших и международных категорий. На открытии каждого вечернего отделения зрителей ждали красочные показательные выступления, а также шоу-программа финалистов чемпионата России среди профессионалов Сергея Сутырина и Натальи Сажиной.

В этом году на Первенство России по спортивным бальным танцам, которое пройдет в Москве в марте 2019 года, отобрано 24 пары в группе юниоры-2 (14−15 лет) и 6 пар в группе молодежь-2 (16-21 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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