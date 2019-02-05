Пакгаузы на Стрелке станут частью международного фестиваля Intervals 2019
Трехдневный международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals 2019 (0+) ждет нижегородцев в апреле, сообщают организаторы.
Десять объектов медиа-арта будут работать с 12 по 14 апреля на разных нестандартных городских локациях и в важных исторических архитектурных объектах.
В планах три масштабные инсталляции, в частности инсталляция, созданная на ажурных конструкциях пакгаузов на Стрелке. Также любителей современного искусства ждет метафорическая крупная работа, нарисованная на заброшенных элеваторах мукомольного завода на берегу реки (она будет «оживать» в вечернее время). А еще художники из Стамбула создадут на одной из центральных улиц город купол диаметром 10 метров.
- Художники из разных стран приезжают в Нижний Новгород и создают свои медиаработы, чтобы зрители получили большое визуальное впечатление. Не зря мы задействуем более 10 локаций по центру города, - отметила продюсер фестиваля Ксения Чеховская.
ИСТОЧНИК KP.RU