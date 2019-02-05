Новый абонентский пункт ООО «Центр-СБК» открылся на Бору

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-05T11:37:52+03:00

Он расположен на улице Интернациональной рядом с центром культуры «Октябрь»

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В городе Бор открылся новый абонентский пункт информационно-расчетного центра ООО «Центр-СБК» - с 1 февраля 2019 года он переехал в помещение на улице Интернациональной, 28. Телефон абонентского пункта остался прежним: (83159) 7-40-21.

Новый пункт приема абонентов удобно расположен: в центре города, рядом с Центром культуры «Октябрь». Рядом находятся отделения Сбербанка, Саровбизнесбанка и Почты России – так что квитанции можно оплатить сразу же.

Абонентский пункт в городе Бор был открыт в августе 2017 года и обслуживал в среднем около четырехсот посетителей в месяц. Там можно проконсультироваться по вопросам начислений и оплаты за коммунальные услуги, выяснить основания и порядок расчета платы по нормативу потребления, а также получить справки о состоянии расчетов.

За период с августа 2017 года по сегодняшний день количество обслуживаемых Борским РРЦ ООО «Центр-СБК» лицевых счетов абонентов возросло почти в три раза. В настоящее время расчет ведется для 10 000 лицевых счетов потребителей ЖКУ в 676 домах городского округа Бор и их количество продолжает расти. Поэтому для удобства жителей абонентских пункт был расширен и был перенесен в более удобное место.

ИСТОЧНИК KP.RU