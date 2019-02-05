Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля
Влюбленные пары смогут пройти в нижегородский зоопарк «Лимпопо» по одному билету в День всех влюбленных – традиционная акция состоится в зоопарке в следующий четверг, 14 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
- Среди обитателей страны птиц и зверей тоже немало тех, кто годами хранит любовь и верность друг другу. Амурские тигры, волки, гиббоны, тапиры, попугаи, харзы и многие другие жители зоопарка готовы подарить вам огромное количество положительных эмоций, - отмечают сотрудники зоопарка.
Кроме того, влюбленных, которые заглянут после посещения зоопарка в местное кафе под названием "Хуторянка", ожидает некий сюрприз – но каким именно он будет, организаторы праздника пока не раскрывают.
ИСТОЧНИК KP.RU