2019-02-05T10:55:23+03:00
Общество

Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля

Акция по традиции проводится в «Лимпопо» в День всех влюбленных
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Влюбленные пары смогут пройти в нижегородский зоопарк «Лимпопо» по одному билету в День всех влюбленных – традиционная акция состоится в зоопарке в следующий четверг, 14 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Среди обитателей страны птиц и зверей тоже немало тех, кто годами хранит любовь и верность друг другу. Амурские тигры, волки, гиббоны, тапиры, попугаи, харзы и многие другие жители зоопарка готовы подарить вам огромное количество положительных эмоций, - отмечают сотрудники зоопарка.

Кроме того, влюбленных, которые заглянут после посещения зоопарка в местное кафе под названием "Хуторянка", ожидает некий сюрприз – но каким именно он будет, организаторы праздника пока не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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