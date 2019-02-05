Более 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц в январе

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-05T10:31:53+03:00

Это в полтора раза больше, чем в январе прошлого года

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Свыше 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц за январь 2019 года. Тогда как в январе прошлого года выло вывезено 282,7 тысячи кубометров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации и. о. заместителя мэра Романа Колосова, в верхней части города снега выпало чуть больше (48 мм против 47 мм), а в нижней - на 20% меньше, чем в 2018 году (27 мм против 37 мм).

- Если в прошлом году были залповые снегопады, когда сутки – двое валит снег, а потом ясно, то этой зимой бесснежных дней было всего около десяти. Снег понемногу идет каждый день, - отметил чиновник. - Мы постарались наладить более эффективный контроль за подрядчиками и заказчиками.

Напомним, что сообщать о неубранных дорогах и тротуарах нижегородцы могут на порталах «Антиснег» и «Наш Нижний». Там же можно оставлять жалобы на сосульки и наледь. Кроме того, заявить о проблеме можно, позвонив по каналу связи 005.

ИСТОЧНИК KP.RU