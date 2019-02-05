2019-02-05T10:31:53+03:00
Общество

Более 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц в январе

Это в полтора раза больше, чем в январе прошлого года
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свыше 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц за январь 2019 года. Тогда как в январе прошлого года выло вывезено 282,7 тысячи кубометров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации и. о. заместителя мэра Романа Колосова, в верхней части города снега выпало чуть больше (48 мм против 47 мм), а в нижней - на 20% меньше, чем в 2018 году (27 мм против 37 мм).

- Если в прошлом году были залповые снегопады, когда сутки – двое валит снег, а потом ясно, то этой зимой бесснежных дней было всего около десяти. Снег понемногу идет каждый день, - отметил чиновник. - Мы постарались наладить более эффективный контроль за подрядчиками и заказчиками.

Напомним, что сообщать о неубранных дорогах и тротуарах нижегородцы могут на порталах «Антиснег» и «Наш Нижний». Там же можно оставлять жалобы на сосульки и наледь. Кроме того, заявить о проблеме можно, позвонив по каналу связи 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инструктора по физкультуре осудили в Выксе за гибель подростка в бассейне
Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области
Первенство ПФО по бальным танцам состоялось при поддержке «ЛУКОЙЛа» в Кстове
Пакгаузы на Стрелке станут частью международного фестиваля Intervals 2019
Новый абонентский пункт ООО «Центр-СБК» открылся на Бору
Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля
Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя мэра Нижнего Новгорода
Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно
Более миллиарда рублей выделят на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров из федерального бюджета
Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кстовском районе при поддержке «ЛУКОЙЛа»
Смертность от онкологии снизилась на 25% в Нижегородской области
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед снова ожидаются в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»