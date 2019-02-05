Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя мэра Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-05T10:20:19+03:00

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Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям с 4 февраля. Его кандидатура была отобрана в ходе кадрового конкурса, проводимого в рамках проекта «Команда правительства», передает пресс-служба муниципалитета.

Как отметил мэр Владимир Панов, назначенцу предстоит отвечать за формирование социальной политики в столице Приволжья.

- Его задача обязательно наладить взаимоотношения с городскими активистами, которые за последние годы в городе сделали большую работу, - отметил глава администрации. - Он должен выстроить максимально комфортные отношения с ними и реализовать большое количество социальных проектов.

Отметим, что Дмитрий Гительсон коренной нижегородец. Он окончил ННГУ им. Лобачевского (филфак), работал корреспондентом и редактором печатных изданий. С 2000 года работает в сфере общественных коммуникаций и продвижения. Является также советником директора филиала ВГТРК - ГТРК «Нижний Новгород» по спецпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU