2019-02-05T09:46:14+03:00
Общество

Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно

Он умышленно задерживал выплаты ресурсоснабжающим организациям
Анастасия НАЗАРОВА
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Суд вынес приговор директору двух ДУКов Кстовского района, обвиняемого в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С марта 2015 года по июль 2017 года 35-летний нижегородец умышленно задерживал выплаты ресурсоснабжающим организациям ("ТНС энерго", Водоканал и другие), тратив деньги на другие цели, в том числе выплату зарплаты персоналу. В итоге долг одной компании превысил миллион рублей, второй - 7,5 миллиона рублей. Тем временем жильцы исправно оплачивали коммунальные услуги.

С учетом наличия у директора ДУКов четырех несовершеннолетних детей суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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