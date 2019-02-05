Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно
Суд вынес приговор директору двух ДУКов Кстовского района, обвиняемого в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С марта 2015 года по июль 2017 года 35-летний нижегородец умышленно задерживал выплаты ресурсоснабжающим организациям ("ТНС энерго", Водоканал и другие), тратив деньги на другие цели, в том числе выплату зарплаты персоналу. В итоге долг одной компании превысил миллион рублей, второй - 7,5 миллиона рублей. Тем временем жильцы исправно оплачивали коммунальные услуги.
С учетом наличия у директора ДУКов четырех несовершеннолетних детей суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU