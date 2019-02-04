2019-02-04T18:37:57+03:00
Общество

Более миллиарда рублей выделят на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров из федерального бюджета

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Постановление о распределении субсидий на создание инфраструктуры туристических кластеров в субъектах Российской Федерации опубликовано на сайте правительства РФ. Согласно документу, на развитие кластера АрзамасДивеевоСаров Нижегородской области до 2021 года будет выделено более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В 2019 году планируется выделить 222 миллиона рублей, в 2020 году – 380 миллионов, а в 2021 году – 400 миллионов рублей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В этом году выделенные средства будут направлены на реконструкцию участка дороги Ардатов – Дивеево и очистных сооружений в Дивееве, а также строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села, что позволит обеспечить центр паломничества качественной коммунальной инфраструктурой.

Кроме того, уже ведется работа по строительству юго-восточного автомобильного обхода Дивеева и реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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