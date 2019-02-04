2019-02-04T18:07:51+03:00
Общество

Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кстовском районе при поддержке «ЛУКОЙЛа»

Мероприятие посетило более 500 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы «Кстовской федерации лыжного спорта Кстовского района Нижегородской области» состоялись вблизи деревни Михальчиково в воскресенье, 3 февраля 2019 года, при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Цель мероприятия – популяризация массового любительского спорта, привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками, пропаганда здорового образа жизни, организация семейного отдыха и выявление сильнейших спортсменов.

В мероприятии приняли участие глава города Кстово Михаил Гоголев, руководитель Кстовской федерации лыжного спорта, депутат городской думы города Кстово Александр Сухарев, главный судья соревнований Александр Быстров.

На хорошо подготовленной трассе свои возможности показали обучающиеся общеобразовательных кстовских школ, учащаяся молодежь и студенты, военнослужащие Тюменского военного института инженерных войск, жители Нижегородского региона, в том числе население пенсионного возраста и ветераны спорта. Сильнейших спортсменов на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км, 5 км и 10 км под аккомпанемент военного оркестра наградили кубками и памятными подарками.

В рамках спортивного праздника гости могли покататься на лыжах, поболеть за участников соревнований, попробовать полевую кухню и просто хорошо отдохнуть семьей. Мероприятие посетило более 500 человек.

- Около пяти лет Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает финансовую поддержку Общественной организации «Кстовская федерации лыжного спорта Кстовского района Нижегородской области» по содержанию лыжной трассы и в проведении соревнований. Трасса состоит из разных уровней сложности, проходит по оврагам, полям и перелескам, соединяет Михальчиково и село Безводное, и может использоваться как любителями лыжного спорта, в том числе и детьми, так и профессионалами. Благодаря соревнованиям кстовчане имеют возможность проявить себя и отдохнуть семьей. Ежегодно в лыжных гонках принимают участие более 200 человек: дети, студенты, ветераны. А это значит, что любовь к лыжному спорту и вообще к здоровому образу жизни у кстовчан есть и будет, - отметил Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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