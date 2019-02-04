2019-02-04T17:50:54+03:00
Здоровье

Смертность от онкологии снизилась на 25% в Нижегородской области

Сейчас в регионе состоят на учете 99 763 пациента со злокачественными новообразованиями
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Смертность от онкологических заболеваний в Нижегородской области снизилась на 25% за последние пять лет. Об этом заявила заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «НОКОД» Светлана Баландина на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, в понедельник, 4 февраля 2019 года.

По словам Светланы Баландиной, по состоянию на 1 января 2019 года в Нижегородской области состоит на учете 99 763 пациента со злокачественными новообразованиями. За 2018 год от онкологических заболеваний умерло 5 778 человек, а показатель смертности составил 178,6 на 100 тысяч населения. Таким образом, за пять лет показатель смертности снизился на 25,1%. Наиболее распространен рак кожи, дальше следуют рак молочной железы и рак бронхолегочной системы.

В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в медицинских организациях региона стартовал «День открытых дверей». Любой житель региона может обратиться за консультацией без обязательного направления – достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прием будут проводить онкологи, гинекологи, хирурги, урологи и проктологи.

Напомним, до 2024 года в Нижегородской области планируется создать онкологический кластер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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