Ледяной дождь, мокрый снег и гололед снова ожидаются в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-04T17:02:56+03:00

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Снегопад и гололедица снова надвигаются на Нижегородскую область. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Согласно информации, вечером 4 февраля и в течение суток 5 февраля 2019 года в городе Нижнем Новгороде и в некоторых районах Нижегородской области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега и метель. В результате видимость может сократиться до 500 метров и менее, а на дорогах будут образовываться снежные заносы, накат и сильная гололедица. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными, а в идеале – воздержаться от дальних поездок.

Температура воздуха при этом составит от -4 до +1 градуса Цельсия. А вот в ночь на среду, 6 февраля, столбики термометров резко опустятся до -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU