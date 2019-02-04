СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-04T16:21:22+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым в понедельник, 4 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участниками встречи стали также заместители губернатора Игорь Носов и Андрей Гнеушев, а также заместители директора Ассоциации инновационных регионов России Дмитрий Федорищев и Рустам Хафизов.

- Нижегородская область тесно сотрудничает с РАНХиГС и с Ассоциацией инновационных регионов, и мы намерены сделать наше сотрудничество еще более тесным. Мы вошли в десятку лидеров в рейтинге инновационных регионов, нам есть, что рассказать другим регионам, но в то же время есть и над чем поработать, - отметил Глеб Никитин.

- Динамика инновационного развития области позволяет говорить о том, что регион движется в правильном направлении, - подчеркнул Иван Федотов.

В ходе встречи была достигнута договоренность продолжать сотрудничество при реализации образовательных программ, а также в проектной деятельности и сфере контроля за реализацией национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU