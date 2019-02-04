Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-04T15:39:55+03:00

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Арзамаса, который подозревается в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в сентябре 2018 года подозреваемый, будучи мэром города Арзамаса и явно выходя за пределы своих полномочий, подписал заведомо подложное разрешение на строительство многоквартирного дома на принадлежащем ему участке в черте города. При этом не было никакой проектной документации для строительства, участок находился в пределах охранных зон, а само разрешение оказалось подписано задним числом.

Противоправные действия чиновника были выявлены и пресечены в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU