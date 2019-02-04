2019-02-04T14:49:29+03:00
Общество

Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации

От холода в квартирах жители дома страдали несколько лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской в Советском районе Нижнего Новгорода после обращения в городскую администрацию. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Несколько лет у нас были проблемы с отоплением. Чтобы хоть как-то согреться, приходилось не только включать обогреватели и закутываться в десятки одеял, но и иногда даже включать газ – а по технике безопасности это запрещено. Часть батарей в квартире была холодная, часть – чуть теплая, - рассказал один из жителей дома Василий Максимов. – В начале января я оставил заявку в городскую администрацию, в течение десяти дней приходили работники. Они все почистили, и теперь стало гораздо лучше – по дому сейчас можно даже в легкой одежде ходить.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отмечал, что постоянное общение с людьми и понимание их проблем – это первооснова личных встреч.

Напомним также, чтобы решить проблемы с теплоснабжением, нижегородцы могут оставить заявку в информационной системе «Наш Нижний» или позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»
91-летняя женщина погибла в пожаре в Кстове
Нижегородцы погасили долги за воду на 15 миллионов рублей
Двое детей пострадали в лобовом ДТП близ села Зарубино в Нижегородской области
Осужден азербайджанец, ударивший в грудь ножом нижегородца на Мытном рынке
Жителя Дзержинска осудят за смертельное ДТП с двумя погибшими
Семь нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО
Бывший врач-нарколог предстанет перед судом в Арзамасе
Центр медицинской генетики создан на базе Университетской клиники ПИМУ
Жительница Гагинского района украла у собутыльника остатки пенсии
За нарушителями лесного законодательства в Нижегородской области будут следить из космоса
Посол Франции планирует снова приехать в Нижегородскую область
Финские предприятия ищут партнеров на нижегородском рынке
В Нижегородской области выросло валовое производство молока
Глеб Никитин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на ЧМ
В Нижегородской области снизились цены на свинину, куриные яйца и подсолнечное масло
Количество иностранных студентов в Нижегородской области выросло на 20%
Нижегородский каток «Зимняя сказка» запустил бесплатное мобильное приложение
Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства увеличится почти в полтора раза»
Ледяной дождь, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие сутки
Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области минувшей ночью