Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-04T14:49:29+03:00

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Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской в Советском районе Нижнего Новгорода после обращения в городскую администрацию. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Несколько лет у нас были проблемы с отоплением. Чтобы хоть как-то согреться, приходилось не только включать обогреватели и закутываться в десятки одеял, но и иногда даже включать газ – а по технике безопасности это запрещено. Часть батарей в квартире была холодная, часть – чуть теплая, - рассказал один из жителей дома Василий Максимов. – В начале января я оставил заявку в городскую администрацию, в течение десяти дней приходили работники. Они все почистили, и теперь стало гораздо лучше – по дому сейчас можно даже в легкой одежде ходить.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отмечал, что постоянное общение с людьми и понимание их проблем – это первооснова личных встреч.

Напомним также, чтобы решить проблемы с теплоснабжением, нижегородцы могут оставить заявку в информационной системе «Наш Нижний» или позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 005.

ИСТОЧНИК KP.RU