Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-04T14:41:34+03:00

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Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Семеновском районе Нижегородской области в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около половины второго дня на 82-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров. 31-летний водитель автомобиля «Тойота» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Хендай». В результате аварии пострадал пассажир «Тойоты» - 30-летний мужчина.

Кроме того, травмы также получили пассажиры автомобиля «Хендай» - 67-летняя и 29-летняя женщины.

Напомним, двое детей, а также две женщины пострадали в лобовом ДТП близ села Зарубино в Нижегородской области. Авария произошла около часу дня на четвертом километре подъезда к селу Зарубино от трассы Городец – Зиняки – Кантаурово.

ИСТОЧНИК KP.RU