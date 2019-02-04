Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-04T14:10:18+03:00

Наш регион будут представлять семь участников

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Эксперты подвели итоги оценочных мероприятий в рамках полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России – 2018-2019» в Приволжском федеральном округе в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Наибольшее количество финалистов в ПФО – из Нижегородской области. Наш регион на конкурсе будут представлять семь участников. Немного отстают Республика Башкортостан и Самарская область – по шесть участников. Всего же от ПФО в финал прошли 34 конкурсанта.

- Нижегородские участники вновь ярко проявили себя в ходе полуфинала и показали хорошие результаты на очных этапах отбора. В регионе сложилась сильная управленческая школа, что позволило Нижегородской области занять первое место в округе по количеству финалистов «Лидеров России» в 2019 году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Желаю всем финалистам удачи в ходе выполнения задания «Сердце лидера».

Напомним, в финал вышли семь нижегородцев: Роман Беагон, Михаил Евстифеев, Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Дмитрий Шелепнев, Илья Штокман и Василий Яицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU