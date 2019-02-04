2019-02-04T13:53:12+03:00
Происшествия

91-летняя женщина погибла в пожаре в Кстове

Кроме того, на месте пожара обнаружено также тело 55-летнего мужчины
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два человека погибли в результате пожара на улице 40 лет Октября в городе Кстово Нижегородской области в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в час ночи. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, там уже горели постели, из-за чего в подъезде возникло сильное задымление. В результате пожара обгорели постельные принадлежности, площадь пожара составила два квадратных метра. На месте трагедии были обнаружены два тела – одно принадлежало 91-летней женщине, второе – 55-летнему мужчине.

В тушении пожара и ликвидации его последствия принимали участие 17 человек личного состава, а также пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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