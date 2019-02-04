2019-02-04T13:28:16+03:00
Общество

Нижегородцы погасили долги за воду на 15 миллионов рублей

Средняя сумма задолженности на человека составляла 10 150 рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Полторы тысячи нижегородцев погасили долги за воду на 15 миллионов рублей, став участниками акции «В Новый год без долгов». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Согласно информации, почти четыре миллиона рублей были оплачены за долги, копившиеся более трех лет. Средняя сумма задолженности на человека составила 10 150 рублей.

Акция «В Новый год без долгов» проходит ежегодно с 2016 года, и за это время в ней успели принять участие более 3500 человек, а сумма погашенных долгов составила около 32 миллионов рублей.

- В этом году количество участников и общая сумма погашенной задолженности выросла в полтора раза по сравнению с предыдущими периодами, - подчеркнул заместитель директора по работе с абонентами Нижегородского водоканала Юрий Комельков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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