Двое детей пострадали в лобовом ДТП близ села Зарубино в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-04T13:06:35+03:00

Кроме того, госпитализированы с серьезными травмами две женщины

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Двое дошкольников пострадали в страшном лобовом ДТП в Городецком районе в Нижегородской области в субботу, 2 февраля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около часу дня на четвертом километре подъезда к селу Зарубино от трассы Городец – Зиняки – Кантаурово. 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген» со стажем 17 лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиши».

В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена» - 32-летняя женщина и шестилетняя девочка, а также пассажиры «Мицубиши» - 33-летняя женщина и трехлетний мальчик. Обе женщины госпитализированы, а вот детей уберегли детские удерживающие устройства – после осмотра врачи отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU