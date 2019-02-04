Бывший врач-нарколог предстанет перед судом в Арзамасе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-04T11:12:05+03:00

Специалист обвиняется во взятке за подмену результатов анализов

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Бывший врач-нарколог арзамасской больницы, обвиняемый во взятке за подмену результатов анализов, предстанет перед судом. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что 28 сентября 2018 года психиатр-нарколог по договоренности с виновником автомобильной аварии подменила результаты экспресс-тестирования и выдала заключение, согласно которому водитель во время ДТП не был пьян.

Передача денег за оказанную услугу состоялась в салоне машины, припаркованной на одной из улиц Арзамаса. Водитель дал врачу взятку в размере 30 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину. По представлению следователя женщина уволена с поста психиатра-нарколога.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU