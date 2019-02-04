2019-02-04T10:47:57+03:00
Общество

Центр медицинской генетики создан на базе Университетской клиники ПИМУ

Одним из направлений нового учреждения станет онкогенетика
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центр медицинской генетики создан на базе Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета для улучшения оказания медико-генетической помощи населению на основе инновационных технологий диагностики наследственной патологии. Как сообщает пресс-служба вуза, учреждение возглавил кандидат медицинских наук, председатель Нижегородского отделения Российского общества медицинских генетиков Ольга Удалова.

В планах заниматься там развитием репродуктивной генетики, в частности преимплантационным генетическим скринингом для отбора эмбрионов без хромосомных патологий с целью повышения эффективности ЭКО и неинвазивным пренатальным скринингом для выявления самых частых хромосомных патологий на ранних сроках беременности.

Также специалисты центра займутся онкогенетикой, то есть подбором таргетной терапии при лечении форм рака, связанных с генетическими факторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»
91-летняя женщина погибла в пожаре в Кстове
Нижегородцы погасили долги за воду на 15 миллионов рублей
Двое детей пострадали в лобовом ДТП близ села Зарубино в Нижегородской области
Осужден азербайджанец, ударивший в грудь ножом нижегородца на Мытном рынке
Жителя Дзержинска осудят за смертельное ДТП с двумя погибшими
Семь нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО
Бывший врач-нарколог предстанет перед судом в Арзамасе
Жительница Гагинского района украла у собутыльника остатки пенсии
За нарушителями лесного законодательства в Нижегородской области будут следить из космоса
Посол Франции планирует снова приехать в Нижегородскую область
Финские предприятия ищут партнеров на нижегородском рынке
В Нижегородской области выросло валовое производство молока
Глеб Никитин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на ЧМ
В Нижегородской области снизились цены на свинину, куриные яйца и подсолнечное масло
Количество иностранных студентов в Нижегородской области выросло на 20%
Нижегородский каток «Зимняя сказка» запустил бесплатное мобильное приложение
Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства увеличится почти в полтора раза»
Ледяной дождь, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие сутки
Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области минувшей ночью