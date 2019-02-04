Центр медицинской генетики создан на базе Университетской клиники ПИМУ

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-04T10:47:57+03:00

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Центр медицинской генетики создан на базе Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета для улучшения оказания медико-генетической помощи населению на основе инновационных технологий диагностики наследственной патологии. Как сообщает пресс-служба вуза, учреждение возглавил кандидат медицинских наук, председатель Нижегородского отделения Российского общества медицинских генетиков Ольга Удалова.

В планах заниматься там развитием репродуктивной генетики, в частности преимплантационным генетическим скринингом для отбора эмбрионов без хромосомных патологий с целью повышения эффективности ЭКО и неинвазивным пренатальным скринингом для выявления самых частых хромосомных патологий на ранних сроках беременности.

Также специалисты центра займутся онкогенетикой, то есть подбором таргетной терапии при лечении форм рака, связанных с генетическими факторами.

ИСТОЧНИК KP.RU