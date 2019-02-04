СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-04T10:39:18+03:00

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

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Жительница Гагинского района украла у собутыльника остатки пенсии. В отношении нее утверждено обвинительное заключение, передает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено днем 6 января 2019 года в селе Гагино. 49-летняя женщина находилась в гостях у знакомого, где они вместе распивали алкоголь. Хозяин квартиры опьянел и отключился, а женщина вспомнила, что днями ранее он получил пенсию. Часть ее лежала в кармане куртки, надетой на мужчине. Она вытащила из кармана 4,2 тысячи рублей и ушла из квартиры, после чего в течение нескольких дней покупала на украденные деньги алкоголь.

Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Павлове полицейским удалось по горячим следам раскрыть кражу аккумулятора из автомобиля. Ночью 26 января владелица автомобиля услышала звук закрывающегося капота. Выглянув в окно, она увидела мужчину, отходящего от стоянки. Женщина выбежала на улицу и обнаружила пропажу.

ИСТОЧНИК KP.RU