Посол Франции планирует снова приехать в Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 20:18 2019-02-03T20:18:04+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн планирует приехать в Нижегородскую область вновь. Об этом сообщили в региональном департаменте внешних связей.

Правительство уже получило официальное письмо по итогам первого визита, который состоялся недавно.

- Я благодарю вас за теплый прием и замечательную организацию визита чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви-Аньес Берманн», - сообщила атташе, заместитель советника по культуре посольства Франции в России Элизабет Браун.

Напомним, она находилась в регионе с 24 по 26 января 2019 года.

«Я надеюсь, что мы будем развивать наше сотрудничество. Нижегородская область обладает большим потенциалом для взаимодействия в различных областях. Многие французские компании хотели бы работать на нижегородском рынке. Также нас интересует и такое направление сотрудничества, как туризм,- отметила Берманн.

ИСТОЧНИК KP.RU