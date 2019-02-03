Финские предприятия ищут партнеров на нижегородском рынке

СЕГОДНЯ 19:43 2019-02-03T19:43:58+03:00

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В среду, 6 февраля 2019 года, в конференц-зале нижегородского отеля «Шератон» состоится биржа контактов с участием финской делегации во главе с министром-советником, начальником отдела экономических связей посольства Финляндии в России Йоонасом Хейсканеном. Об этом со ссылкой на департамент внешних связей сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии, которое начнется в 14:00, могут принять участие нижегородские компани, заинтересованные в расширении связей с финскими деловыми кругами, в том числе в области экологически рационального высокотехнологичного производства, переработки отходов, промышленного и гражданского строительства.

Организаторы: правительство Нижегородской области иФинско-Российская торговая палата.

Участники смогут познакомиться с промышленным потенциалом Финляндии, получить детальную информацию о возможностях взаимодействия с финскими деловыми кругами.

ИСТОЧНИК KP.RU