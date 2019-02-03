В Нижегородской области выросло валовое производство молока

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-03T18:56:10+03:00

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Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах Нижегородской области выросло на 9,6 тысяч тонн за 2018 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, надой на одну корову молочного стада по сельскохозяйственным предприятиям составил 5 888 килограмма, что на 281 килограмм больше, чем за весь 2017 год.

Среди лидеров оказались ООО СПК «Ждановский» Кстовского района с валовым производством молока 14022 тонны, ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского района – 13992 тонны, а также СПК «Дубенский» Вадского района – 13936,6 тонны.

По словам министра Денисова, в прошлом году по программе были реконструированы и построены 16 животноводческих объектов почти на 4 500 голов крупного рогатого скота., а субсидия из областного бюджета составила 257 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU