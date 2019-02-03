Глеб Никитин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на ЧМ

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-03T17:02:43+03:00

В составе команды был нижегородец

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В субботу, 2 февраля 2019 года, сборная России победила в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом. В состав команды вошел полузащитник нижегородского «Старта» Дмитрий Савельев.

Противником была сборная Швеции. С победой хоккеистов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Финал чемпионата мира по хоккею с мячом стал очень ярким спортивным событием, в котором наша сборная показала настоящий бойцовский характер, - подчеркнул он.

По словам Глеба Никитина, это победа стала особой для Нижегородской области, потому что в составе был Савельев.

- Этот вид спорта очень важен для региона. Надеюсь, что новая победа поможет привлечь новых болельщиков, - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, состав сборной России стал известен 25 января. В команде оказались: Роман Черных и Денис Рысев вратари), Юрий Викулин, Василий Грановский, Артём Ахметзянов (защитники), Янис Бефус, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин, Дмитрий Макаров, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов, Максим Василенко, Дмитрий Савельев (полузащитники), Артём Бондаренко, Алмаз Миргазов, Александр Егорычев, Евгений Дергаев, Владимир Каланчин (нападающие).

ИСТОЧНИК KP.RU