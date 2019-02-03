2019-02-03T15:50:18+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на свинину, куриные яйца и подсолнечное масло

Это было зафиксировано с 21 по 28 января
Валерия ГРОМОВА
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С 21 по 28 января в Нижегородской области было зафиксировано снижение цен на некоторые продукты. Как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций и Нижегородстат, речь идет о свинине, яйцах и масле.

Так, на 1,3процента снизилась средняя цена на свинину. Теперь килограмм можно купить за 252 рубля вместо с 256. Также на полтора процента подешевели куриные яйца ( их цена теперь составляет 67,7 рубля вместо 68,7. И на два с половиной процента упала цена на подсолнечное масло (с 99,3 до 96,8 рублей за килограмм).

Кроме того, также подешевели вермишель, морковь и свежемороженая рыба. Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7 процента меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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