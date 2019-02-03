2019-02-03T14:29:54+03:00
Общество

Количество иностранных студентов в Нижегородской области выросло на 20%

Сейчас их три с половиной тысячи человек
Валерия ГРОМОВА
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Количество иностранных студентов, которые проходят обучение в Нижегородской области, достигло трех с половиной тысяч человек с начала учебного года. Об этом со ссылкой на слова директора директор департамента внешних связей Ольги Гусевой сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, прирост учащихся из зарубежья составил более 20 процентов.

Как заявила Гусева, сейчас регион поступательно расширяет экспорт образовательных услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья. В основном (68 процентов) прибыли из Индии, Китая, Замбези и Малайзии, а 32 процента - из стран ближнего зарубежья, в основном, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Грузия и Азербайджан.

Среди высших учебных заведений первое место по количеству обучающихся иностранцев разделили Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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