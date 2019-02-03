Нижегородский каток «Зимняя сказка» запустил бесплатное мобильное приложение

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-03T13:40:59+03:00

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Каток «Зимняя сказка», который открылся в декабре рядом со стадионом «Нижний Новгород», запустил бесплатное мобильное приложение. Как сообщается на официальной странице катка в соцсетях, скачать его можно и в AppStore, и в GooglePlay.

Нижегородцы смогут увидеть количество пройденных километров на льду и количество калорий, которые потратили. Кроме того, можно поделиться этой информацией с друзьями.

Создатели также приготовили подарки для всех пользователей. Если вы уже накатали три километра, то получите в подарок пригласительный на каток, а если пять километров - приз от партнёров. Для этого нужно просто показать репост достижения на своей странице в любой социальной сети и свой аккаунт.

Помимо этого можно поставить на публикации хэштег #КатокЗимняясказка, и ваше фото окажется в сториз на странице «Зимней сказки».

КСТАТИ

"Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00. При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU