Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства увеличится почти в полтора раза»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-03T13:10:16+03:00

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В 2019 году из бюджета Нижегородской области будут выделены более 581 миллиона рублей на поддержку растениеводства. Как заявил губернатор Глеб Никитин, этот показатель увеличился в полтора раза по сравнению с ушедшим годом.

- Увеличение финансирования предусмотрено по всем основным направлениям поддержки. В частности, это субсидии на оказание несвязанной поддержки, приобретение оборудования и техники, элитное семеноводство, поддержку производства овощей защищенного грунта, развитие мелиорации, закладку фруктовых садов, производство льна-долгунца, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

По словам Глеба Никитина, с этого года также начнут действовать новые механизмы стимулирования сельскохозяйственного страхования через несвязанную поддержку.

- Дополнительные средства получат сельхозтоваропроизводители, застраховавшие не менее 30% будущего урожая,- подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU