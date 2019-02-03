Глеб Никитин: «Господдержка растениеводства увеличится почти в полтора раза»
В 2019 году из бюджета Нижегородской области будут выделены более 581 миллиона рублей на поддержку растениеводства. Как заявил губернатор Глеб Никитин, этот показатель увеличился в полтора раза по сравнению с ушедшим годом.
- Увеличение финансирования предусмотрено по всем основным направлениям поддержки. В частности, это субсидии на оказание несвязанной поддержки, приобретение оборудования и техники, элитное семеноводство, поддержку производства овощей защищенного грунта, развитие мелиорации, закладку фруктовых садов, производство льна-долгунца, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.
По словам Глеба Никитина, с этого года также начнут действовать новые механизмы стимулирования сельскохозяйственного страхования через несвязанную поддержку.
- Дополнительные средства получат сельхозтоваропроизводители, застраховавшие не менее 30% будущего урожая,- подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU