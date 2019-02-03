2019-02-03T12:29:04+03:00
Общество

Ледяной дождь, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие сутки

Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожнее на улицах
Валерия ГРОМОВА
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Вечером 3 февраля в Нижегородской области ожидаются мокрый снег, в отдельных районах дожди, ледяные дожди, гололед, а ткже налипание мокрого снега, метель и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Такая погода продержится до вторника. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС, которые не поднимутся выше муниципального уровня: могут обрываться провода или обрушиться слабоукрепленные конструкции, падать деревья.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам быть осторожнее и внимательнее. Серьезную угрозу представляют сосульки и наледи на крышах зданий, поэтому необходимо обходить дома.

Также лучше не выпускать детей одних из дома, а пожилым воздержаться от прогулок в одиночку. Ходить по дорогам тоже нужно предельно осторожно: синоптики обещают сильный гололед.

В такую погоду лучше не ездить за рулем, а если поедете, то соблюдайте скорость и соблюдайте дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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