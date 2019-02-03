Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области минувшей ночью

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-03T12:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь со 2 на 3 февраля 2019 года в Нижегородской области произошли два сильных пожара, унесших жизни троих человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Первая трагедия случилась в час ночи. В одном из жилых домов в Кстовском районе загорелась квартира. Пострадало имущество на площади два квадратных метра. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двоих человек. Для ликвидации последствий привлекались 17 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Примерно в это же время в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Огнем также было испорчено имущество в квартире на площади четыре квадратных метра. В одной из комнат нашли тело человека, еще один был госпитализирован. На месте работали 29 пожарных и восемь машин.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU