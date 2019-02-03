2019-02-03T10:48:23+03:00
Спорт

МФК «Оргхим» уступил «КПРФ-2» в матче Высшей лиги

Матч завершился со счетом 1:3
Валерия ГРОМОВА
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2 февраля 2019 года в нижегородском ФОКе «Мещерский» состоялся матч 17-го тура Высшей лиги по мини-футболу. На поле встретились местный «Оргхим» и «КПРФ-2» из Москвы. Об этом сообщается в группе команды из столицы Приволжья в соцсетях.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей из столицы. Единственный гол москвичи забили сами себе. Сейчас нижегородский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Напомним, в тот же день в Нижнем Новгороде прошел матч Единой Лиги ВТБ по баскетболу. В гости к БК "НН" приехала пермская "Парма". Начало встречи было, так скажем, не очень удачным для нижегородцев. За 10 минут гости набрали 33 очка. Счет удалось сравнять лишь в третьем отрезке, а ближе к перерыву они уже вырвались вперед. 65:62. Четвертая десятиминутка стала настоящим триумфом баскетболистов из столицы Приволжья. Они увеличили отрыв от соперника, а затем вырвали победу со счетом 85:80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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