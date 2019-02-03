2019-02-03T10:25:49+03:00
Экономика

Нижегородская область перечислила муниципалитетам более 55 миллиардов рублей

Это на четыре процента больше к 2017 году
Валерия ГРОМОВА
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За 2018 год Нижегородская область перечислила муниципалитетам межбюджетные трансферты в размере 55,4 миллиарда рублей. Этот показатель вырос на четыре процента. Данные привело министерство финансов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, объем дотаций составил более семи миллиардов рублей, а субсидий на софинансирование расходов местных бюджетов – 10,8 миллиарда рублей. Также были переведены субвенции на исполнение переданных полномочий, которые составили 34,4 миллиарда рублей. Остальная часть – чуть больше трех миллиардов – была потрачена на иные межбюджетные трансферты.

Напомним, в 2019 году муниципалитетам планируется выделить 12,3 миллиарда рублей нецелевых дотаций на сбалансированность и выравнивание бюджета. Это на 51% больше, чем в 2018 году. К слову, Нижний Новгород получит финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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