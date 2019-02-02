2019-02-02T16:48:41+03:00
Общество

Специалисты отмечают превышение эпидемических порогов по гриппу в Нижнем Новгороде

При этом в целом по области заболеваемость ниже эпидемических порогов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде произошло незначительное превышение эпидемических порогов по гриппу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа, вошедшие в состав вакцины, а также вирусы негриппозной этиологии, - говорится в сообщении. - При этом в целом по области заболеваемость респираторными инфекциями находится ниже эпидемических порогов.

В целях профилактики 1 февраля сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области раздали в одном из нижегородских торговых центров 150 масок для защиты от гриппа. Кроме того, они старались показать нижегородцам необходимость обрабатывать гаджеты дезинфицирующими салфетками.

- Мы уже третий год в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями проводим такие акции для населения в метро и торговых центрах, напоминая о средствах защиты против гриппа, - рассказали специалисты ведомства. - В рамках акции сотрудники ведомства рассказали нижегородцам про меры профилактики гриппа и ОРВИ в местах массового скопления людей, напомнили о необходимости пользоваться защитными медицинскими масками при посещении магазинов.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует нижегородцам при первых симптомах заболевания гриппом или ОРВИ вызвать врача на дом для назначения адекватного и своевременного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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