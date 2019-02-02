Инвестиционный потенциал Нижегородской области представят в Японии

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-02T10:57:48+03:00

Сейчас в регионе реализуются шесть инвестпроектов на сумму более 12 миллиардов рублей

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4-5 февраля корпорация развития Нижегородской области представит инвестиционный потенциал региона в ходе деловой бизнес-миссии в Японии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для нас эта поездка в Японию представляется стратегически важной, - объясняет директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Мы хотим не просто продемонстрировать возможности российских регионов, но и близко познакомить японских партнеров с современными российскими технологиями и их перспективами. Нам также необходимы новые идеи и новые партнеры для развития цифровой инфраструктуры и сервисов.

В ходе визита в Токио генеральный директор Корпорации Тимур Халитов познакомит японских партнеров с возможностями ведения бизнеса в регионе, инвестиционной инфраструктурой и мерами государственной поддержки инвесторов.

К слову, сейчас в Нижегородской области уже реализованы шесть инвестиционных проектов с участием японского капитала на сумму более 12 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU