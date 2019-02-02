Инвестиционный потенциал Нижегородской области представят в Японии
4-5 февраля корпорация развития Нижегородской области представит инвестиционный потенциал региона в ходе деловой бизнес-миссии в Японии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Для нас эта поездка в Японию представляется стратегически важной, - объясняет директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Мы хотим не просто продемонстрировать возможности российских регионов, но и близко познакомить японских партнеров с современными российскими технологиями и их перспективами. Нам также необходимы новые идеи и новые партнеры для развития цифровой инфраструктуры и сервисов.
В ходе визита в Токио генеральный директор Корпорации Тимур Халитов познакомит японских партнеров с возможностями ведения бизнеса в регионе, инвестиционной инфраструктурой и мерами государственной поддержки инвесторов.
К слову, сейчас в Нижегородской области уже реализованы шесть инвестиционных проектов с участием японского капитала на сумму более 12 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU