2019-02-02T10:27:09+03:00
Происшествия

19-летние похитители в Павлове из автомобиля украли аккумулятор

Преступление удалось раскрыть по горячим следам
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Павлове полицейским удалось по горячим следам раскрыть кражу аккумулятора из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, ночью 26 января владелица автомобиля услышала звук закрывающегося капота. Выглянув в окно, она увидела мужчину, отходящего от стоянки. Выбежав на улицу, она обнаружила пропажу. После ее звонка в полицию на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Благодаря тому, что женщина запомнила автомобиль ВАЗ в момент совершения преступления, он вскоре был задержан.

Водителем и пассажиром автомобиля оказались 19-летние ранее не судимые жители Павлова. Они были задержаны и уже признали свою вину в содеянном. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас задержанные помещены под подписку о невыезде. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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